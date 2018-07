- Eine Sonderumsetzung am Rolling Board wirbt derzeit für die Mineralwassermarke Vöslauer – das „Bubble Board“. Der Name ist Programm. von Thomas Kletschke

Angesichts der aktuellen europaweiten Hitzewelle wohl nicht die unpassendste Art, um für ein Produkt zu werben: Die zur Ottakringer Gruppe (unter anderem Lizenzmarken wie: Almdudler, 7up und Pepsi) gehörende Mineralwassermarke Vöslauer wirbt aktuell in Österreich mit einem sprudelnden Rolling Board aus dem Netzwerk von Media Owner Gewista.

Die Out-of-Home-Umsetzung beim Donauplex in Wien bewirbt drei verschiedene Varianten des Wassers – still, mild und prickelnd – die wechselnd auf dem Rolling Board beworben worden. Der feine Kniff: Je nachdem, welche Sorte das Werbemittel gerade anzeigt, sprudelt es in der darunter befindlichen Riesenflasche.