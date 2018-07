- Am heutigen Donnerstag wird die ISE in Barcelona Details zur Messe ab 2021 bekanntgeben. Denn ab dann wird das Branchen-Event von Amsterdam nach Barcelona wechseln. von Thomas Kletschke

Im Februar 2019 und Anfang 2020 werden die beiden kommenden Integrated Systems Europe stattfinden – wie gewohnt in Amsterdam. Auch bei diesen Messen sollen die Kapazitäten möglichst gut ausgenutzt werden, damit Aussteller und Besucher ein großes Angebot bereithalten oder vorfinden werden.

Doch ab 2021 wird ein weiteres Kapitel aufgeschlagen, wie vor kurzem bekannt wurde. Dann wird die Branchenmesse in Barcelona stattfinden. Am heutigen Nachmittag wird die ISE Details zu den künftigen Veranstaltungen auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Auch invidis ist vor Ort und wird zeitnah berichten, unter anderem an dieser Stelle sowie ausführlich im morgigen Newsletter.