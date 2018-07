Ein maßvoller Einsatz von Digital Signage am Point of Sale schafft Mehrwerte – ein Overkill an Displays bewirkt das Gegenteil. Die Kunden sind gleichzeitig zu vielen visuellen Reizen ausgesetzt, die sich gegenseitig neutralisieren. Der Betreiber des Subway Restaurant am Flughafen Guarulhos übertreibt es mit den Screens.