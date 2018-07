- Zum 13. DSS Europe 2018 kamen mehr als 500 Teilnehmende. Ab heute veröffentlichen wir Bildergalerien mit Impressionen der führenden Konferenz zu Digital Signage und Digital-out-of-Home – Teil 1. von Thomas Kletschke

In der vergangenen Woche fand der zweitägige Digital Signage Summit Europe 2018 statt. Bei der 13. Branchenveranstaltung trafen sich mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Schon beim Start traf man sich – schließlich musste jeder sein Konferenz-Badge entgegennehmen. Auch in den Ausstellungsbereichen, bei den Pausen, in Workshops und bei anderen Gelegenheiten tauschte sich die Branche aus.