- Frankfurt | Traditionell werden am Abend des ersten Tags des DSS Europe die invidis Digital Signage-Awards in den Kategorien Displays, Software und Integratoren vergeben. Seit diesem Jahr gibt es auch einen Preis in einer weiteren Kategorie. Diese Unternehmen führen den Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. von Thomas Kletschke

Wer sind aktuell die wichtigsten Integratoren, wer beherrscht derzeit den Hardware-Markt, wie haben sich die Software-Anbieter in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt? – Fragen, auf die es nun eine Antwort gibt. Auch für eine weitere Kategorie wird der Preis seit diesem Jahr verliehen: Mediaplayer.

Das sind die Gewinner der „invidis Digital Signage-Awards“, denen wir herzlich gratulieren:

Displays (DACH)

1. Samsung Electronics GmbH

2. NEC Display Solutions Europe GmbH

3. LG Electronics Deutschland GmbH

Software (DACH)

1. mdt Medientechnik GmbH

2. Grassfish Marketing Technologies GmbH

3. Pichler Medientechnik / easescreen

Mediaplayer (DACH)

1. Giada (CONCEPT International GmbH)

2. BrightSign LLC

3. Intel NUC

Integratoren (Deutschland)

1. xplace

2. CANCOM GmbH

3. PMS Perfect Media Solutions

Integratoren (Österreich)

1. feratel media technologies AG

2. Umdasch Digital Retail

3. Kapsch BusinessCom AG

Integratoren (Schweiz)

1. JLS Digital AG

2. ScreenFOODnet

3. Westiform Holding AG