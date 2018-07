- Morgen beginnt der Digital Signage Summit Europe 2018. Wie digitales Storytelling und digitale Touchpoints Handel, die Außenwerbung und weitere Branchen verändern, wird die Branche im Sheraton am Flughafen Frankfurt diskutieren. Wer teilnehmen wird, lesen Sie hier. von Thomas Kletschke

Der Countdown läuft: Am 4. und 5. Juli findet im Sheraton Hotel am Flughafen Frankfurt der Digital Signage Summit Europe 2018 statt, Europas führende Konferenz rund um Digital Signage. Auch digitale Technologien wie Scent, Sound und Lighting, AI und Sensorik werden in diesem Jahr eine große Rolle spielen. Generell geht es um verbesserte Nutzererfahrungen und tragfähige Konzepte und Umsetzungen. Der DSS Europe ist ein Joint Venture von Integrated Systems Events und invidis consulting.

Insgesamt 47 Speaker werden Podiumsdiskussionen und Präsentationen halten. Zu dem Branchen-Event werden mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Diese gehören zu 147 Firmen oder Verbänden. Das internationale Publikum kommt schwerpunktmäßig aus Europa, aber auch Teilnehmer aus Amerika, Asien und Afrika werden beim DSS Europe über Status Quo und Zukunft der Branche diskutieren.

An dieser Stelle gibt es noch Tickets zur Konferenz und Infos zum aktuellen Programm