- Exklusiv für DSS Europe Teilnehmern bietet Media Frankfurt eine Tour über den Flughafen Frankfurt. Die Tour führt auch „Airside“, also zu den Screens in Laufrichtung der Passagiere, an die Abfluggates, an den Travel Retail Flächen sowie einige der Flagship Installationen. von Florian Rotberg

Die Tour ist kostenlos für Teilnehmer der DSS Europe. Allerdings ist eine Registrierung mit Ausweis notwendig. Bitte eine Kopie des Personalausweises oder Reisepass am Mittwoch beim Konferenz Check-in mitbringen. Eine spontane Teilnahme am Donnerstag ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.