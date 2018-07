- Bei der ersten invidis Digital Signage Konferenz 2006 spielte Samsung noch keine Rolle im professionellen Display Markt. Heute ist der koreanische Anbieter nirgends mehr wegzudenken. Im nunmehr 10. Jahr hält Samsung die weltweite Spitzenposition. von Florian Rotberg

Zum achten Mal veröffentlichte invidis das Digital Signage Jahrbuch im Rahmen der DSS Europe. Ohne Überraschung verlief die Verleihung der diesjährigen Awards: Samsung ist der führende Anbieter von professionellen Displays in der DACH-Region. Aber nicht nur in DACH ist Samsung spitze.

Auch weltweit führen die Koreaner den Markt an. Auf Basis der 2018 1Q Daten der Marktforscher von IHS Markit, liegt Samsung auch im zehnten Jahr in Führung. Mit 24,9% (Q1 2018) liegt der globale Marktanteil niedriger als in den meisten europäischen Märkten.