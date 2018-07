- Das Messegelände Gran Via liegt ziemlich genau zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Es ist mit 240.000 qm Bruttofläche eine der größten und modernsten Ausstellungsplattformen in Europa. Großer Vorteil ist die direkte Anbindung an die Flughafen-Metrolinie. von Florian Rotberg

Entworfen wurde das Gelände vom japanischen Architekten Toyo Ito, der für das Projekt mit dem Pritzker Architekturpreis ausgezeichnet wurde. Die Architektur lehnt sich Antoni Gaudi an, der wohl bekannteste Sohn der Stadt Barcelona. Auf dem Dach der Ausstellungshallen wurden mehr als 135,000 m2 Solarpanel installiert.

Das Gelände wurde 2007 eröffnet und bereits 2011 erweitert. Über 4000 Parkplätze stehen unter den Messehallen zur Verfügung. Das Gran Via Gelände ist Heimat des Mobile World Congress, des Smart City Expo World Congress sowie der IBTM World.