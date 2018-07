- Der Wechsel vom RAI in Amsterdam zur Fira Barcelona wird Digital Signage-technisch kein großer Umstieg. Auch in der spanischen Mittelmeermetropole setzt man auf das Digital Signage CMS von Scala. Doch jenseits der Software wird bei Digital Signage in Barcelona alles anders. von Florian Rotberg

Im Rahmen der ISE-Pressekonferenz bekamen mehr als 50 Pressevertreter aus der ganzen Welt einen ersten Einblick in das neue Messegelände. Direkt im Eingangsbereich wird eine 150 Rund-LED-Installation die Besucher der ISE begrüßen. Heute bei der Besichtigung klaffte noch eine große Lücke. In den kommenden Wochen wird hier eine neue Unilumen-LED installiert.

Das 2007 eröffnete Messezentrum wurde erst kürzlich mit neuen Digital Signage-System ausgestattet. Die von der Decke abgependelten Gondeln sind doppelseitig mit Screens bestückt. Die Displays sind verhältnismäßig groß (könnten 55“ sein) und entlang des Hauptgangs im ersten Stock installiert.

Zusätzlich setzt die Messegesellschaft noch auf mobile Stelen, die aber wahrscheinlich die ISE in 2½ Jahren nicht mehr erleben werden (siehe Fotos). Weitere Projektionen im Eingangsbereich sowie an den Hallenübergängen bringen Dynamik aufs Messegelände.

Die Projektionen werden per separater Webcam überwacht. Die IR-Sensoren der Displays sind gut sichtbar an der Unterseite der Gondeln angebracht.