Airportwerbung Fünf neue Videowalls am Airport Stuttgart

Digitale Außenwerbung boomt auch an den deutschen Airports weiter: Jetzt hat der Flughafen Stuttgart (STR) im Terminal 3 die bislang vorhandenen Lightboxes im neugestalteten Gepäckausgabebereich durch fünf Videowalls ersetzt. Als Software wird „Videro AdScheduler“ von Videro eingesetzt.

Auf den jeweils in 4×4 Matrix gebauten 46″ Screens können Werbungtreibende Content in brillanter 4K-Auflösung ausspielen. Spotlängen sind 10 oder 20 Sekunden. An dem hochfrequentierten Standort werden laut Airport ca. 500.000 Bruttowerbemittelkontakte / Woche ermöglicht.

