Ein Zufallsfund war der interaktive Touchscreen in der Innenstadt von Montreal. Der LED-Rahmen leuchtet in Unternehmensfarben und weist prominent auf die Selfie-Funktion hin. Das Screenlayout ist klassisch in Kachelform, die sich dynamisch verändern. Wetter, Uhrzeit etc. sind in einer Hotellobby wichtige Informationen genauso wie aktuelle Fahrplanauskünfte zum ÖPNV.

Was uns gefallen hat, ist das der Screen regelmäßig, wenn keine Person vor ihm steht, mit einem „Opaque-Layer“ (Milchglaseffekt) den dynamisch-wechselnden Content überblendet und so zum Berühren auffordert.

Travelodge ist eine weltweite Hotelkette mit mehreren tausend Hotels u.a. auch in Großbritannien. Die Ländergesellschaften werden unabhängig voneinander betrieben und haben auch verschiedene Eigentümer. Travelodge Canada ist mit 95 Hotels die drittgrößte Hotelkette des Landes.

Anzeige