Samsung bietet interessierten Endkunden bis Ende Oktober einen kostenlose Vier-Wochen Test an. Vergleichbar zu den Angeboten die Digital Signage-Partner auch über die Distribution erhalten.

Auch schon früher konnte man vereinzelt Samsung Digital Signage-Werbung im gedruckten Spiegel finden. Doch B2B-Digital Signage-Werbung mit einem Top-Promi wie Oli Kahn – das ist eine Premiere. Natürlich passend zu Beginn der Fußball Bundesliga an diesem Wochenende.

Das Samsung mit dem Flip ein innovative interaktive Digital Signage-Lösung zu einem attraktiven Preis entwickelt hat, wurde schnell nach dem Launch auf der ISE 2018 klar. Doch nicht nur in Europa sondern auch in Emerging Markets findet der Flip großen Anklang. So fand der Flip in der vergangenen Woche zur DSS Mexico / TMI Mexico große Resonanz bei den Fachbesuchern und Konferenzteilnehmern.

