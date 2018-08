DooH Deutschland In Aachen – RBL Media führt Digital-out-of-Home ein











Aachen – Deutschlands westlichste Großstadt – hatte ursprünglich den weltgrößten Außenwerber JCDEcaux als langjährigen Partner. Von 1986 bis Ende 2015 hielt der Media Owner die Werberechtskonzessionen. Nachdem sich das Unternehmen entschieden hatte, sich nicht an der Neuausschreibung der Werberechts-Konzession zu beteiligen, hatte RBL den Auftrag gewonnen. Damit konnte der niederländische Außenwerber erfolgreich in den deutschen Markt expandieren.

Wie bereits Ende 2015 an dieser Stelle berichtet, sollte und wollte RBL auch Digital-out-of-Home in der Kaiserstadt einführen.

Nachdem RBL die gesamte Stadtmöblierung in Form der über 430 Wartehallen und über 130 Stadtinformationsanlagen in Aachen erfolgreich erneuert hatte, sind nun die ersten 16 von geplanten 20 DooH Screens in Betrieb.

Anzeige