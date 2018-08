In eigener Sache invidis startklar für Digital Signage Herbst 2018

Auch wenn unter der Haube noch einiges an Finetuning zu erledigen ist, können wir jetzt nach dem Sommer redaktionell wieder voll durchstarten. Wir haben invidis an allen Ecken und Enden entschlackt und das Layout an die aktuellen Lesegewohnheiten angepasst.

Dazu zählt u.a. auch, dass nun die beiden Werbebanner auch mit aktivierten Werbefilter angezeigt werden. Seit über 10 Jahren ist invidis.de und so soll es auch möglichst bleiben. Wir finanzieren uns ausschließlich über Werbung auf der Website und im Newsletter. Danke für alle Inserenten der vergangenen Jahre und unser neues Produkt ist noch attraktiver geworden. Probieren Sie es aus.

Auch das Anbieterverzeichnis mit über 500 Einträgen ist technisch auf Vordermann gebracht worden. Für nur 590 EUR im Jahr erhalten unsere Kunden einen Premiumeintrag, der automatische Links auf die Unternehmenswebsite beinhaltet.

Wir freuen uns nach einem Monat Ihnen nun endlich im frischen Umfeld unsere qualitativ-hochwertige und oft exklusive Berichterstattung präsentieren zu dürfen.

Natürlich stehen auch unsere aktuellen Jahrbücher unter Downloads kostenlos zur Verfügung. Klein aber fein ist unser Stellenmarkt – nirgends können Sie mehr zielgerichtet Talente in der Digital Signage-Branche erreichen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und auf hoffentlich zehn weitere gemeinsame Jahre werktäglich auf invidis.de

Ihr Florian Rotberg & Team

