NEC Display Solutions Corporate & Channel Sales Manager CH (m/w)

NEC Display Solutions Europe GmbH steht für Produktqualität, formvollendetes Design und überlegene Leistung, worauf Profis aus aller Welt vertrauen. Das vielseitige Produktportfolio bietet komplette Lösungen für individuelle und komplexe Anwendungen bestehend aus Hardware, Software und einem herausragenden europaweiten Service-Support. Im Geschäftsfeld Displays überzeugt NEC mit speziellen Desktop-LCDs und großformatigen Large Format Displays für Digital- und Retail-Signage. Das Geschäftsfeld Projektoren bietet Produkte für alle Anwendungsbereiche von portabel über Business-Projektoren bis hin zu Lasertechnologie für den 24-h-Dauerbetrieb sowie digitale Kinoprojektoren. Dabei integriert das Unternehmen laufend neue Technologien und treibt auf diese Art Innovationen in der visuellen Kommunikation und Aufmerksamkeit erregenden Bilddarstellung voran.

Für unseren Sales Bereich suchen wir zum nächstmöglichen Termin mit Sitz in der Schweiz / Homeoffice einen Corporate & Channel Sales Manager CH (m/w)



Ihre Aufgaben

Aufbauen und Weiterentwickeln langfristiger und enger Partnerschaften durch kundenorientierte Strategien zu Endkunden und Resellern / Channelpartnern innerhalb der Region

Verantworten des Vertriebes unseres gesamten Produktportfolios bestehend aus unseren Displays, Projektoren, LED’s, passender Software sowie individuellen Lösungsangeboten

Tägliches Management der Partner und Reseller inklusive Kenntnis über deren Go-to-Market-Strategien

Konstantes Durchführen von Meetings mit Ansprechpartnern auf unterschiedlichen Ebenen bei Kunden und Partnern, um deren Bedürfnisse zu identifizieren und passende Angebote zu präsentieren

Ganzheitliches Bearbeiten von Kunden- und Partneranfragen zum Gewinnen und Weiterentwickeln von Geschäftsmöglichkeiten

Aktives Beraten des Kunden und Partner sowie Einwirken auf deren Geschäftsplanung

Führen der Vertragsverhandlungen und Abschluss der Verträge mit Kunden und Partnern in der Region

Präsentation unserer neuen Produkte und Lösungen sowie Begleiten der Marketingkampagnen und Promotions sowohl bei Kunden und Partnern als auch auf Messen, Händlerveranstaltungen und Salesmeetings

Erster Ansprechpartner für alle vertriebsrelevanten Fragestellungen und Anfragen und Steuern aller internen Prozesse zum Erreichen einer größtmöglichen Kundenzufriedenheit

Enge Zusammenarbeit mit den Solution Sales Engineers, um Kunden technische Präsentationen und Angebote zur Verfügung stellen und Fragestellungen im Vertriebsprozess optimal lösen zu können

Erkennen und Nutzen von Geschäftsmöglichkeiten und Implementieren geeigneter Strategien zur Erreichung der Vertriebsziele im Bereich der Endkunden sowie zum Ausbau des Fachhandelkanals in Form von Business- und Growthplänen und Sales-Forecast-Management

Sicherstellen einer regelmäßigen Teilnahme der Partner an Schulungen und Trainings

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaft und/ oder vergleichbare abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Profunde Erfahrung im Endkundenvertrieb idealerweise im technischen Umfeld

Großes Geschick im Verhandeln von Budgetvereinbarungen und komplexen Verträgen im B2B-Bereich

Ausgeprägte Kunden- und Zielorientierung

Überzeugendes Kommunizieren und Präsentieren auf allen Geschäftsebenen sowie durchsetzungsstarkes Auftreten

Versiertes Managen vielschichtiger Projekte und souveränes Einbinden unterschiedlicher Stakeholder

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Hohes Maß an Eigenmotivation, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Eigeninitiative

Erfahrungen im Bereich Audio/Video und Displaytechnologien sehr von Vorteil

Sicheres Arbeiten mit MS Office- und CRM-Tools, idealerweise Salesforce

Bereitschaft zu Dienstreisen (ca. 60% bis 80% der Tätigkeit in der Region und zum Headquarter in München)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung plus relevanter Unterlagen und unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an human.resources@nec-displays.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH

Thomas Schmeißer

Human Resources

Landshuter Allee 12 – 14

80637 München

Hier informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die NEC Display Solutions Europe GmbH und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte: Informationsblatt zur Verarbeitung von Bewerberdaten

