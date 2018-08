Die Wormser Nibelungen-Festspiele zählen zu den bekanntesten Open-Air-Theaterfestivals Deutschlands. Vor dem imposanten Kaiserdom, wo einst Kriemhild und Brünhild den legendären Königinnenstreit der Nibelungensage ausgetragen haben, stehen jährlich die bekanntesten Schauspieler aus Theater, Film und Fernsehen auf der Bühne. Vom 20. Juli bis zum 5. August 2018 gab es wieder eine Uraufführung, die den Nibelungenstoff neu beleuchte.

Neben den für Theater und Open Air obligatorischen Techniken setzte Regisseur Roger Vontobel auch auf Video Mapping. Für die technische Umsetzung der imposanten Videoinstallation auf den Kaiserdom war Gahrens + Battermann verantwortlich. Normalerweise steht bei dem Dienstleister die technische Ausstattung von Messen, Kongressen und Corporate Events im Mittelpunkt.

Also auch eine Art von Premiere für die AV-Spezialisten. „Die Nibelungen-Festspiele sind ein besonderes Kulturereignis und genießen eine hohe Aufmerksamkeit. Hier bei der kreativen Videoprojektion zu unterstützen, war eine spannende Herausforderung und Ehre zugleich“, so Moritz Poensgen, Projektleiter und Niederlassungsleiter bei Gahrens + Battermann in Düsseldorf.

Die Inszenierung des Video Mappings wurde mit 6x Laserprojektoren der neusten Generation umgesetzt und verwandelte die Kulisse des Wormser Kaiserdoms in eine lebendige Bühnenattraktion und begeisterte jeden Abend die rund 1.285 Besucher auf den Tribünenplätzen. Zum Ensemble gehörten diesjährig Hollywood-Star Jürgen Prochnow als Hunnenkönig Etzel und die Österreicherin Ursula Strauss. Die Darstellerin der Burgherrin Brunhild wurde für ihre außergewöhnliche künstlerische Leistung mit dem Mario- Adorf-Preis ausgezeichnet, der in dieser Spielzeit erstmals vergeben wurde.

Eine sehenswerte Doku über Entstehung und Proben des Theaterstücks von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel ist derzeit übrigens in der 3Sat-Mediathek zu finden.

Anzeige