Während der Prüfungsphase war den zukünftigen Konzern-Schwestern sogar jede Art der Kommunikation und Kooperation untersagt. Der Markt schaut gespannt ob und wie die 51% Mehrheitsbeteiligung Neo Advertising und die nun 100% Tochter Goldbach Media ihre Tätigkeiten bündeln.

Als kleinste Form der Zusammenarbeit ist eine Koordination und gemeinsame Vermarktung denkbar, wahrscheinlicher ist sicherlich eine tiefere Kooperation insbesondere die technische Anbindung von Neo Advertisings Digital Inventar an die Goldbach Vermarktungsplattformen (traditionell und programmatisch). Eine komplette Integration ist aufgrund der unterschiedlichen Gesellschaftsverhältnisse sehr unwahrscheinlich.

In jedem Fall wird es auf dem Schweizer DooH-Markt nun spannender. Der unangefochtene Marktführer APG bekommt mit den kombinierten Umsätzen der Beteiligungsunternehmen Neo Advertising und Goldbach einen ernsten Wettbewerber. Doch ein Wachwechsel ist nicht zu erwarten, mit dem soeben für 10 Jahre verlängerte SBB-Vertrag hat APG die Out of Home Perle gesichert.

