Realtime Marketing So erobern Echtzeitdaten unseren Alltag

Die Spezialagentur für digitales Marketing der Omnicom Media Group Germany beleuchtet mittlerweile zum vierten Mal wie durch die Verfügbarkeit von Daten in Echtzeit eine immer stärkere Vernetzung zwischen Technologie und Alltag entsteht. Der RTM Kompass (hier kostenlos anfordern) zeigt anhand zahlreicher Cases, wie der Echtzeit-Trend die Industrie, unsere Gesellschaft und die (werbliche) Kommunikation erobert.

In der aktuellen Auflage des RTM Kompasses greifen die Autoren – aus dem Omnicom Media Group-Netzwerk als auch aus weiteren namhaften Marketing- und Technologie-Unternehmen – die zunehmende Integration von Echtzeit in immer mehr Lebensbereiche auf und informieren insbesondere über den Einsatz von Realtime in den Bereichen Business, Marketing und Advertising.

Zusätzlich zu einem Überblick über Zahlen und Fakten zu Realtime in Deutschland und der Welt geben zahlreiche Experten ihr Wissen aus Bereichen wie Technik, Kreation und Mobile preis. Ein übersichtliches Infokapitel umfasst abschließend die wichtigsten Branchenevents, Plattformen und Kontaktadressen, hilfreiche Websites und Studien sowie ein Glossar zum Nachschlagen der wichtigsten Begriffe im Markt.

„Der Real Time Marketing Kompass ist ein unverzichtbares Kompendium für alle, die sich für die datenbasierten Entwicklungen in der heutigen Marketingwelt interessieren“, kommentiert Stefan Hezel, Managing Partner bei Resolution Media, die neuste Ausgabe des RTM Kompass.

invidis Kommentar: Realtime oder realistischer „Near-Real Time“ Marketing ist auch einer der großen Treiber von Digital Signage und DooH. Insbesondere die dynamische Artwork/Content-Erstellung on-the-fly ist Voraussetzung für eine erfolgreiche programmatische Einbindung von DooH.

