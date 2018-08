Right Time, Right Place, Right Message – die Grundregeln für Digital Signage gelten insbesondere auch für DooH. Doch Werbe-Displays in öffentlichen Toiletten – der eine oder andere rümpft dabei die Nase. Aber seitdem Tank & Rast die öffentlichen Toiletten unter der Marke Sanifair optisch aufgewertet haben und die Sauberkeit stark erhöht, sind die stillen Orte auch für DooH-Werbung nicht mehr tabu.

Sicherlich eine qualitative Ausnahme sind die DooH-Anzeigen in Flughafen-Lounges. Hier sind Luxus-Unterwäsche-Label Zimmerli und andere Premiummarken mit digitaler Werbung vertreten. In der Regel werben FMCG und Dienstleister auf den Screens an und um die Waschbecken.

Eine Besonderheit sind Mini-Displays oberhalb vom Pissoir, die sich teilweise in der Gastronomie und in Kino-Center befinden. In Kinos werden in der Regel Filme beworben während in Gastronomie Ambient- und Regional-Werbung im Vordergrund steht. Vergleichbar mit einer digitalen Form der Edgar Postkarte.

