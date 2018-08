Der neue Roboter Jay – bei weitem nicht so hüftsteif wie sein japanischer Kollege Pepper – soll die Clubs, Shopping Malls und Events der Welt aufmischen. Der 45kg schwere Roboter bewegt sich selbstständig über den Dancefloor oder die Shopping Mall und projiziert über den eingebauten Projektor digitale Inhalte auf den Fußboden im direkten Umfeld. Der Geburtsort Las Vegas verpflichtet natürlich, so wurde Jay mit einem Soundsystem von Harmon/Kardon ausgestattet für ordentlich „Wumms“.

Der Content kann über das Socialure CMS over the Air upgedated werden. Das Thema Content und Showeffekte beherrschen die Kreativen von Socialure seit über 10 Jahren, wie die Referenzen auf der Website zeigen. Nach unserem Verständnis vermietet Socialure den Digital Signage Roboter Jay für Events mit Content „ready to rock“ oder „naked“ zum Kauf für Digital Signage Integratoren.

Inwieweit Jay es mit der künstlichen Intelligenz von Pepper aufnehmen kann, ist nicht bekannt. Aber in der Nacht und auf der Bühne ist der optische Auftritt alles. Denn auch mit der AI von Pepper ist es nicht so weit her, Treppen sind ein gefährliches Terrain und führen gerne mal zum Absturz.

