Oberhalb der Glasbox ist ein LED-Screen integriert, auf dem der Spot zur Testfahrt mit dem Chiron zu sehen sein wird. Promotoren stellen Tablets zur Verfügung, mit denen interessierte Besucher den typischen Fahrsound des Sportwagens erzeugen oder die Beleuchtung bedienen können.

Auch in weiteren Städten wird das LEGO Fahrzeug präsentiert: Der Sportwagenbauer aus Italien – ein Tochterunternehmen der Volkswagen AG – schickt seinen außergewöhnlichen Wagen auf europaweite Roadshow, die unter anderem in Paris, Utrecht, London und Wolfsburg Halt macht. Die Premiere feierte die Tour am 30. August beim Großen Preis der Formel 1 in Monza.

Der funktionstüchtige LEGO Technic Bugatti Chiron ist die erste große bewegliche Konstruktion, die mit mehr als 1.000.000 LEGO Technic Elementen gebaut wurde und ausschließlich durch Motoren mit LEGO Power Functions System angetrieben wird. Der Motor des 1,5 Tonnen schweren Wagens, der mit 2.304 Motoren und 4.032 LEGO Technic Getriebe-/Zahnrädern bestückt ist, erzeugt 5,3 PS und ein geschätztes Drehmoment von 92 Nm.

„Der Flughafen München steht für Innovation und Technik und bietet daher für unser ausgefallenes Modell die perfekten Rahmenbedingungen“, erklärt Lena Dixen, Senior Vice President von Product and Marketing bei der LEGO GmbH. „Das überdachte MAC-Forum ist die richtige Location, wenn es darum geht, ein technikaffines, internationales Publikum anzusprechen und unseren LEGO Technic Bugatti Chiron erlebbar zu machen.“