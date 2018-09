Vor kurzem eröffnete mit „Comeback Season: Sports After 9/11“ eine neue Sonderausstellung in dem New Yorker Museum, die bis Frühling 2019 zu sehen ist. Schon bislang setzte die Gedenkstätte auf digitales Bewegtbild – im vergangenen Jahr hatte das National September 11 Memorial & Museum sein Digital Signage-System modernisiert

Den Anschlägen des 11. September 2001 folgte ein vollständiger Stillstand aller Sportveranstaltungen in den USA. Stadien im Großraum New York dienten der Unterstützung der Hilfsmaßnahmen. Die jetzt eröffnete Ausstellung „Comeback Season“ zeigt großformatige Bilder von Menschenansammlungen sowie spezielle Dokumentationen zum Thema. Diese veranschaulichen vor allem die

Fan-Emotionen im Zuge einer vorsichtigen Wiederaufnahme von

Sportaustragungen, die eine so wichtige Rolle im Heilungsprozess des Landes spielten. Neun Kapitel zeigen große Bilder, Objekte aus Museumsbeständen und Leihgaben sowie berührende Zitate und Medienberichte.

Die neue Ausstellung zeichnet chronologisch die Reaktion der Sportwelt nach den 9-11-Anschlägen nach und verdeutlicht deren herausragende Rolle bei der Staatstrauer, als sich in den anschließenden Wochen und Monaten Profisportler zusammen mit ihren Fangemeinden zu einer verbindenden Botschaft von Beharrlichkeit und Hoffnung zusammenschlossen.

Das unter der Federführung des Kreativstudios C&G Partners entwickelte Ausstellungsdesign einschließlich der AV-Integration umfasste auch das Grafikdesign sowie die Sound- und Mediaproduktion. Hier kamen verschiedene AV-Verfahren zum

Einsatz, um ein Narrativ zu kommunizieren, das auf die Besucher wie ein Echo der tatsächlichen reaktiven Geschehnisse in der Sportwelt wirkt.

Ein zentrales Element von „Comeback Season“ sind digitale Medien.

Mediaplayer von BrightSign vom Typ XT1143 steuern die Videoverteilung der eigens angefertigten neun Kurzdokumentationen an Large Format Screens in den verschiedenen Ausstellungsbereichen. Die Dokus kombinieren kunstvoll mündliche Erzählungen mit starken Medienmitschnitten und Audiopartituren, um die Gefühlszustände der Sportfans in dieser dramatischen Zeit darzustellen.

Ein ebenfalls via BrightSign gesteuertes Projection Mapping intensiviert eines der Schlüsselelemente der Ausstellung, die Digitalinstallation „Halbzeit“. Diese großflächig projizierte Kartendarstellung der vielen von Fans hergestellten

Ephemera veranschaulicht die Entwicklung der Stimmung und Empfindungen in den Tagen, Wochen und Monaten nach dem 11. September. Mediaplayer kombiniert mit Projektoren verleihen den selbstgemachten Fanpostern, auf dreidimensionale Panels projiziert, eine kraftvolle Lebendigkeit.