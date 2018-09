Auf der diesjährigen DMEXCO in Köln werden am Goldbach Stand E 069 in Halle 8 die Themen Targeting, Automatisierung und Optimierung im Fokus stehen. Goldbach setzt auf datengetriebene Lösungen für eine kanalübergreifende und automatisierte Werbeausspielung im TV-, Digital out of Home-, Online-, Radio- und Mobile-Bereich. So können Kampagnen in Echtzeit optimiert und Kunden im richtigen Moment ihrer Customer Journey erreicht werden. Vorgestellt werden die neusten Produkte und Technologien, die dies den Werbekunden ermöglichen.

Weitere wichtige Themen sind Programmatic Digital out of Home, neue und DSGVO-konforme Targetings im Online-Bereich, Smart TV und die mobile Synchronisation von Screens.

Für das gewisse Etwas sorgt auch dieses Jahr der Maître Chocolatier von Lindt & Sprüngli, der die Besucher vor Ort mit feinsten Pralinen verwöhnt. Außerdem inszeniert der VJ Uli Sigg den Stand und das Publikum in einer durchgehenden Bewegtbild-Show.

Anzeige