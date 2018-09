In der Digitalen Außenwerbung sind Konzessionen auf öffentlichen Plätzen rar und begehrt. Dementsprechend suchen die Außenwerber auch nach Möglichkeiten, mit privatwirtschaftlichen Eignern bestehende oder neue Immobilien mit Werbeinventar auszurüsten. Neben Screens an Tram- und Bushaltestellen oder Werbetafeln an Hauswänden haben dabei beispielsweise Netzwerke in Bürohochhäusern eine größere Verbreitung erfahren.

Doch auch in Parkhäusern setzen Media Owner weltweit auf digitale Screen-Medien, beispielsweise in Australien. In den Niederlanden hat auch der Außenwerber Clear Channel mit einem kleinen Netzwerk in Parkhäusern ein vergleichbares Business gestartet. Seit 2016 werden in verschiedenen Parkhäusern Amsterdams DooH-Screens betrieben, etwa am Rembrandtplein.

Jetzt hat Clear Channel dieses Netzwerk „Digital Inner City“ weiter ausgebaut: in Enschede wurde ein erstes Parkhaus ebenso ausgestattet wie sechs Parkhäuser in Leiden. Um insgesamt 13 Screens wuchs das Netzwerk damit auf eine aktuelle Größe von 63 Screens.

