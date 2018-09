Mitte April 2018 wurde an drei U-Bahn-Stationen einer U-Bahnlinie Sao Paulos mit AdMobilize ein System installiert, dass DooH-Screens, beziehungsweise Videowalls, mit einer KI kombiniert, die in Echtzeit die vor den Eingangstüren wartenden Menschenmengen anonymisiert analysieren kann. Neben Geschlecht, Alter und Verweildauer wird auch eine Analyse der Gefühlsverfassung vorgenommen, berichtete invidis in diesem Jahr.

Inzwischen haben sich Lösungen von AdMobilize in verschiedenen regionalen und vertikalen Märkten etabliert. In 469 Städten in 82 Ländern weltweit kommt AdMobilize-Technologie zum Einsatz. Insgesamt sind 125 Firmen Kunden des 2012 in Miami gegründeten Anbieters. Zu den globalen Partnern gehören beispielsweise BrightSign, Ayuda oder Signagelive.

