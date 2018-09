Das neuste Londoner Digital Landmarkt „The Kensington“ wurde heute offiziell in Betrieb genommen. Die DooH-Werbeplattform liegt an einer Hauptverkehrsachse zwischen dem Flughafen London-Heathrow und der Londoner Innenstadt. Der 8mm-Pixel-Pitch LED-Screen misst 26 x 6m und ist eingerahmt von einer 30 x 9m gebogenen Doppelband-Edelstahlkonstruktion. The Kensington befindet sich in einem besonders grünen Stadtteil von London und verfügt über eine integrierte Beleuchtung für Fußgänger.

Der Erstkunde ist Audi (in Partnerschaft mit Talon und PHD) gefolgt von Coty (geplant und gebucht über Zenith und Posterscope).

