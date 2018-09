Seit Juli 2018 hat die Livesystems AG drei Standbeine: Neben passengertv (Fahrgast-TV in Zügen) und gasstationtv (DooH Screens an Zapfsäulen von Schweizer Tankstellen) ist das Unternehmen nun auch mit dem Netzwerk cityscreen unterwegs.

In dem dritten Netzwerk werden Digital-out-of-Home Screens an öffentlichen Orten zusammengefasst. Gestartet war dieses Netz mit einem 86″ Screen in der Unterführung des Bahnhofs Aarau und dem Standort Cityparking Brühltor in St. Gallen.

Nun expandierte cityscreen in zwei weitere Bahnhöfe: Insgesamt fünf Large Format Displays bei den Bahnhöfen Freiburg (Fribourg) und Bulle wurden installiert. Genutzt werden 86-Zöller und 75″ Screens bei den Bahnhofeingängen Freiburg und Bulle. Zu sehen sind Infos der Transports publics fribourgois TPF, Webespots und punktuell die wichtigsten News.