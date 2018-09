DooH Network Rail in Großbritannien digitalisiert alle Werbe-Netz

JCDecaux hat den 280 Millionen GBP (umgerechnet rund 315 Millionen Euro) schweren Werbeauftrag für Außenwerberechte an den Stationen von Network Rail behalten. Der weltgrößte Außenwerber verpflichtet sich darin, in den kommenden fünf Jahren alle Werbeflächen in digitale Screens umzuwandeln. Nach Gewinn der Ausschreibung soll die Digitalisierung noch im Dezember 2018 starten.

Der Fünfjahresvertrag umfasst alle von Network Rail verwalteten Bahnhöfe, darunter die Birmingham New Street, Glasgow Central, die London Liverpool Street, London Victoria, London Waterloo und Manchester Piccadilly.

JCDecaux ist seit 2010 für Network Rail tätig und war für die Installation von Europas größtem Indoor Ad Screen in London Waterloo verantwortlich, wie für die Installation weiterer DooH-Screens.

