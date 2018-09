invidis Fundstücke Inszenierung - nicht visuelle Dominanz ist die Zukunft von LED am Point of Sale

In der Schubabteilung bei Nordstrom Eaton Centre in Toronto entdeckten wir eine LED-Installation die bewusst in ihrer Fläche limitiert wurde, um nicht zu dominant zu wirken. Größe verzichtet. Die Produkte sind der Star und die LED-Leinwand liefert „nur“ die Bühne mit Ambient-Content. Zusätzlich erzeugt das Bewegtbild auch die gewünschte Aufmerksamkeit im hoch-frequenten Mall-Eingang des Kaufhauses.

Auch im neuen Nordstrom am Columbus Circle in Manhattan setzt die Premium-Kaufhauskette auf LED in der Schuhabteilung. Hier wurde die LED wandfüllend als digitale Leinwand konzipiert. Was uns bei beiden Installationen sehr gut gefällt, dass die LED die Produktpräsentation unterstützt und nicht dominiert.

