Von Peerless-AV sind ab sofort eine neue Rotations-Wandhalterung (RMI3-FLIP) und ein mobiles Trolley mit Rotations-Schnittstelle (SR560-FLIP) für das interaktive 55 Zoll große Samsung Flip (WM55H)-UHD-Display in EMEA erhältlich. Mit einem robusten Funktionsset, das auf Sicherheit, Langlebigkeit und Ästhetik ausgelegt ist, bieten diese dedizierten Lösungen Anwendern in Unternehmen und Bildungseinrichtungen viel Flexibilität. Nach der Montage des Displays ermöglicht die negative Neigung und die einfache Drehung dem Benutzer, mühelos im Hoch- oder Querformat zu schreiben.

Die neuen Montagelösungen wurden entwickelt, um die Funktionen des 55-Zoll-Samsung Flip-Displays zu unterstützen. Die drehbare Schnittstelle sowohl an der Wandhalterung als auch am Trolley ermöglicht eine Drehung des Displays um 90 Grad vom Querformat zum Hochformat. Gleichzeitig bleibt die Neigung des Displays um -4,5 Grad konstant, was die Ergonomie einer natürlichen, abgewinkelten Schreibfläche unterstützt. Ein Kabelmanagementsystem ermöglicht die Verkabelung über die Schnittstelle, wodurch die Kabel beim Drehen des Displays sicher und abriebfest bleiben.

Ausgestattet mit Mobilität, einem ansprechenden Design, einer Display-Höhenverstellung und einem vormontierten Sockel, sorgt der Mobile Trolley mit Rotational Interface für eine schnelle Montage und bietet gleichzeitig eine starre und attraktive Struktur, die sich an das Display anpasst. Der Kabelmanagementzugang bietet Routing-Möglichkeiten auf beiden Seiten der Halterung für Strom und Daten. Die 4 Zoll großen Rollen erfüllen die Sicherheitsanforderungen und ermöglichen einen einfachen Wechsel von Raum zu Raum, so dass auf dem Weg dorthin keine Beschädigungen auftreten können.

„Die Interaktivität nimmt immer stärker zu und es werden immer mehr kollaborative Bereiche in Unternehmensbüros und Bildungseinrichtungen gestaltet, was zu einer wachsenden Nachfrage nach AV-Technologie führt,“ sagte Keith Dutch, Managing Director – EMEA, Peerless-AV. „Der WM55H von Samsung trägt zu diesem Wachstum bei, aber wir sahen eine Marktlücke für die Montage an der Wand in Räumen, in denen die Bodenfläche begrenzt ist. Der Anwender hat die Wahl zwischen Wandhalterung und mobilen Trolley-Modellen, die individuell nach seinen Anforderungen gestaltet werden können.“

Anzeige