Die Stockholmer Hauptverwaltung des Digital Signage-Integrators und DooH-Netzwerkbetreibers Visual Art hat den Auftrag erhalten, den historischen Freizeitpark Gröna Lund mit digitalen Touchpoints auszustatten. Digital Signage-Installationen an Fahrgeschäften präsentieren Sicherheitsinformationen, spielerisch-kreative Menu-Boards die sich auf frische Weise an den traditionellen Look anpassen informieren oberhalb der Selfservice-Restaurants, Spotify-Sound wird über eigene Mediaplayer abgespielt sowie eine digitale Decke in einem Süßwarenstand.

