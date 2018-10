Airportwerbung Die größte digitale Outdoor-Fläche an einem deutschen Airport steht in Düsseldorf

Die neue LED-Fläche ist mit 16 m Breite und 9 m Höhe die aktuell größte digitale Außenfläche eines deutschen Airports – und somit etwa 45 m² größer als das in Frankfurt (FRA) installierte „Digital Landmark“, das die größte Digitalfläche an Deutschlands nach Passagieren größtem Airport ist.

Für die „Premium Digital Skywall“ in Düsseldorf (DUS) wurde das bislang analog genutzte Werbeformat auf der zentralen Vorfahrt der Abflugebene umfangreich modernisiert und auf den neusten Stand der digitalen Technik gebracht. Die Fläche wird von Flughafennutzern, die dort mit dem PKW, Taxi oder dem SkyTrain vorbei kommen, weithin gesehen.

Digitale Inszenierungen im Indoor-Großformat bieten in Düsseldorf auch das „DUS AD BOARD“ an neun Standorten im Terminal. Drei buchbare Flächen sind in der Hugo Junkers Lounge, der Open Sky- und der VIP-Lounge jüngst hinzugekommen.

Unser Aufmacherfoto zeigt Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens, bei der Vorstellung der neuen Werbefläche.