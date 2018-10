Das mit zwei 14m breiten LED-Screens ausgerüstete Spezialboot ist eine Erfindung der Gründer von Ballyhoo Media. Das Bootdesign wurde speziell für DooH angepasst und die LED-Screens sind salzwassergeschützt.

Der Advertising-only Loop ist zwei Minuten lang und umfasst acht 15-Sekunden Spots. Die Looplänge soll ermöglichen das ein durchschnittlicher Strandbesucher alle acht Spots sehen kann, bevor das Schiff zu weit entfernt ist.

Die feste Route in Miami und New York City wird acht Stunden täglich an sieben Tage der Woche nach festem Fahrplan befahren. Somit können Werbetreibende die Reichweite und Zielgruppen zuverlässig erreichen.

Nach einigen erfolgreichen Jahren in und rund um Miami setzt Ballyhoo seit Oktober nun ein neues Boot auch auf dem Hudson und East River rund um Manhattan ein. Auf Strandpublikum muss Ballyhoo Media in NYC verzichten, dafür erreichen die beidseitigen LED-Screens mehr Konsumenten in New York City und von New Jersey aus.

Mit ein wenig Fantasie könnte man sich ein ähnliches Konzept auch in Europa vorstellen. Auch die Themse, der Rhein oder Strände am Mittelmeer bieten interessante Zielgruppen. Nur die Genehmigungen wird es wahrscheinlich nicht geben.