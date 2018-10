Digital-out-of-Home Ausbau der Netze in Helsinki und in Turku

Wie im vergangenen Sommer berichtet, will der Media Owner ein landesweites Digital-out-of-Home-Netzwerk in bis zu 32 Städten schaffen. Inzwischen sind sowohl an mehreren Stellen in Helsinki oberirdisch Screens installiert worden.

Voraussetzung hierfür war der über 20 Jahre laufenden Vertrag über Werberechte an den 1.500 Fahrgastunterständen des Bus- und Straßenbahnnetzes der finnischen Hauptstadt. Aktuell wurden dort 17 Standorte erschlossen, zumindest teilweise mit jeweils mehreren Screens.

Auch in Turku wurden nun neue Displays installiert. Hier sind zwei Hubs mit insgesamt 16 DooH Screens geschaffen worden. Die Standorte hier sind unterirdisch an U-Bahnstationen.