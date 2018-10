Digital Signage Projekte Renault rollt aus – 10.000 Digital Signage-Elemente in Europa

Der Automobilhersteller Renault hat mehr als 118 Jahre Erfahrung im Automotive-Business. Der Konzern, der in 134 Ländern präsent ist, verkaufte im Rekordjahr 2017 fast 3,8 Millionen Fahrzeuge und war damit der größte französische Automobilkonzern der Welt.

Renault suchte eine paneuropäische Digital Signage-Lösung die hunderte von Händler in ganz Europa einsetzen können. Die Gruppe wollte damit die bislang eingesetzte Lösung ersetzen. Die Anforderungen:

Mindestens drei Managementebenen in der Plattform: Global, National, Händler

Intuitive Lösung für jeden Händler

Eine leistungsstarke und skalierbare Lösung, die rund 10.000 Geräte verwalten und warten kann

Lösung, die verschiedene Gerätetypen steuern und verschiedene Inhalte anzeigen kann

Nach umfangreicher Suche und Auswahl von Digital Signage-Software und -Editoren entschied sich Renault für die Digital Signage-Lösung Media4Display vom französischen Anbieter Telelogos.

Unabhängig vom Standort des lokalen Autohauses kann das Renault-Team verschiedene Arten von Geräten fernsteuern: Large Format Displays, Digital Signage-Videowände mit Intel NUCs als Playern, interaktive Screens (Car Configurators) sowie Tablets unter Android und Windows.

Um den richtigen Inhalt auf den richtigen Screen zu übertragen, selektiert Media4Display nach vordefinierten Kriterien von Renault die Ausspielung. So kann etwa nach Kriterien wie Landessprache, einer Katgorie von Händlern oder nach Gerätetypen die Ausspielung definiert werden.

Weitere wichtige Bedingung des Projekts war eine benutzerfreundliche Lösung und eine optimierte Bearbeitungszeit für Nicht-Experten. Das Rollenmanagement der Lösung passt sich an das Profil jedes Nutzers an und zeigt nur die Funktionen an, auf die der Benutzer zugreifen kann.

Zusätzlich zu seiner Digital Signage-Konsole bietet Media4Display auch eine Geräteverwaltungslösung. Dies ermöglicht es Renault, Aufgaben wie Systemeinrichtung, Datensynchronisierung, Remote-Installation / Update von Windows- und Android-Anwendungen oder die Überwachung und Sicherung der Geräte zu verwalten.

Darüber hinaus nutzt die Automarke die Lösung zur Bereitstellung, Fernwartung und Sicherung von Windows- und Android-App-Kiosks, die auf Tausenden von Tablets bereitgestellt werden, die den Kunden der Händler zur Verfügung stehen. Media4Display startet eine Content-Schleife, wenn das Kiosk nicht benutzt wird.