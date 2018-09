Telelogos zählt sicherlich zu den Hidden Champions in Europa. Die wenigstens Integratoren und Kunden in der DACH-Region haben den westfranzösischen Anbieter auf dem Radar. Das liegt sicherlich auch am CMS, das bisher nur in Französisch, Englisch und Spanisch verfügbar. Eine deutsche Version folgt in Kürze.

Telelogos kann es mit anderen großen europäischen Anbietern von Software-Features und in der Unternehmensgröße aufnehmen. Das 45 Mitarbeiter umfassende Team entwickelt und unterstützt über eine halbe Million Clients weltweit. Neben Digital Signage auch MDM (Device Management) und spezielle Data Transfer Lösungen.

Die eigene Digital Signage Software unterstützt Windows, Android und Samsung Tizen (SSSP) und wird primär bei Großprojekten im Retail, Banken und für Raumbeschilderung eingesetzt. Für einen großen französischen Automobilhersteller wird zurzeit ein Projekt mit 10.000 Displays ausgerollt. Eine französische Bank betreibt 5.000 Displays mit Telelogos, zusätzlich viele kleinere Projekte mit ein paar tausend Lizenzen im Mittleren Osten und Nordafrika. Highlight ist der marokkanische Health & Beauty Retailer Yan&One. Er hat den Flagship Store in Casablanca mit fast 1.000 Displays ausgestattet. Hier steuert Telelogos nicht nur Displays und Kiosksysteme, sondern auch IoT-Sensoren und NFC-Kundeninteraktionen.

Die Stärken der Digital Signage Lösung-liegen laut Telelogos in einer einheitlichen Plattform, die Digital Signage- und MDM-Funktionen (Mobile Device Management) kombiniert, ergänzt durch eine leistungsfähige API, die beispielsweise die Umsetzung von Smart Retail-Projekten erleichtert.

Am wichtigsten ist Telelogos aber die starke Unternehmensstruktur und die klare Strategie als Software-Anbieter. Das Unternehmen hat sich bewusst als Software-Company ausgerichtet und ist mit erweitertem Gesellschafterkreis auch finanziell für die Zukunft gut gerüstet. Man sieht sich als ein zuverlässiger Partner für Systemintegratoren der Ökosysteme pflegt und auch zukünftig nicht zum Wettbewerber der Partner wird. Ein klares Bekenntnis zum Partnervertrieb.

