Im September 2018 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, dass Amazon weltweit bis zum Jahr 2021 insgesamt 3.000 seiner „Amazon Go“-Märkte eröffnen wolle. Bis Jahresende 2018 könnten bis zu zehn neue Filialen geplant sein.

Jetzt meldete die Sunday Times, dass Amazon in UK nach Einzelhandelsimmobilien Ausschau hält – jeweils in der Größenordnung von 4.000 bis 5.000 m². Laut dem Bericht suche der Konzern momentan eine Handvoll Standorte in Großbritannien. Der Zeitung zufolge hat Amazon sich die Rechte am Namen „Amazon Go“ für Großbritannien bereits 2016 sichern lassen. Ob der Roll-out noch 2018 in UK startet, ließ das Blatt offen.

Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass Amazon damit Großbritannien als ersten der europäischen Märkte für sein Handelskonzept ausgewählt hat. Mittels Sensorik und Kameras erkennt der Shop automatisiert, was ein Nutzer in seine Warenkorb legt. Bei Verlassen des Ladens werden die Beträge mittels Mobiltechnologie und Apps vom Konto des Kunden abgebucht.