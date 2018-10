Projektoren Jetzt in Japan gelauncht – der weltweit erste 8K DLP-Projektor mit 25.000 Lumen

Delta Electronics hat zusammen mit seinem Tochterunternehmen Digital Projection International den INSIGHT Laser 8K im japanischen Markt eingeführt. Das Modell ist der weltweit erste 8K 25.000 Lumen DLP-Projektor. Die Einführung fand in einem neuen 8K-Showroom im Akiba Theater in Akihabara statt, den man mit Integrator Fuji Soft Inc. ausgestattet hat. Dort werden auf einer Fläche von 320″ 8K-Projektionen gezeigt.

Mit dem Showroom wollen die Taiwanesen das 8K-Projektions-Business in Japan forcieren. Bruce Cheng, Gründer und Honorary Chairman von Delta, spielte anlässlich der Eröffnung auf den für 8K wichtigen regionalen Markt Japan an: „Delta hat sich verpflichtet, seinen 8K-Projektor auf dem japanischen Markt einzuführen, da das Land 8K-Technologien entwickelt und im Dezember 2018 die erste kommerzielle 8K-Broadcast-Sendung der Welt plant. Unser 8K-Showroom wird als Plattform für Geschäftspartner und Content-Talente dienen, um das Ökosystem für 8K zu unterstützen.“ Ende 2018 werde ein von der Delta Electronics Foundation und NHK Enterprises produzierter 8K-Film über Umweltbildung der Öffentlichkeit präsentiert.

C.H. Ko, Executive Director von Delta Electronics (Japan), sagte anlässlich der Vorstellung: „Die bevorstehenden Olympischen Spiele im Jahr 2020 eröffnen in Japan enorme Geschäftsmöglichkeiten für Branchen, in denen Technologien der nächsten Generation wie 5G-Datenübertragung und 8K eingesetzt und angewendet werden.“

Bekanntlich setzt Delta bei seinen Produkten stark auf Green Tech. So nutzt auch der neue 8K-Projektor Deltas umweltfreundliche Laserlichtquelle, ein ebensolches Wärmemanagement und hocheffiziente Stromversorgungstechnologien.

Der INSIGHT Laser 8K-Projektor bietet eine ultrahohe 8K-Auflösung (7.680 x 4.320 p) von 33 Millionen Pixeln bei 25.000 ANSI-Lumen einer Festkörperlaser-Phosphor-Lichtquelle. Der Flaggschiff-Projektor ist die als Lösung für aufwendige medizinische und wissenschaftliche oder immersive Visualisierungs- und Großraumanwendungen gedacht. Genutzt wird die DLP-Technologie mit 3x 1.38″ DarkChip DMD-Chips und die DigitalMax-Technologie von Digital Projection. Das Modell kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat betrieben werden, nach oben und unten zeigend und in jedem Winkel dazwischen (MultiAxis-Orientierung).