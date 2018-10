Sportswear Nike eröffnet ersten House of Innovation Flagshipstore in Shanghai

Die großen Sportausrüster Adidas und Nike bieten sich ein Wettrennen um die innovativsten Flagship-Konzepte. Nike legt jetzt nach mit dem „House of Innovation“-Konzept das zuerst in Shanghai und in den kommenden Wochen auch in New York City realisiert wird.

Nike setzt im neuen Flagship-Konzept voll auf Experiences, wie sie nur im stationären Einzelhandel präsentiert werden können. Mit exklusiven Produkten, Events und Club-Angeboten setzt Nike auf die eigene Community und individuelles Produktdesign.

Eines der besonderen Merkmale des Nike Shanghai 001 – und aller zukünftiger House of Innovation-Konzepte – sind hyper-lokale, exklusive Produkte und Ausrüstungen. Diese Produkte sind exklusiv im ersten Stock des Shanghai-Stores erhältlich und sollen zusätzliche Kunden zum Besuch des Flagships anregen.

Die House-of-Innovation-Stores werden auch zu den ersten gehören, die die neuesten Produkte von Nike auf den Markt bringen. Darunter die Modelle LeBron 16, Air Jordan 33 und Pegasus Turbo. In der Nike Arena des Stores finden Käufer angesagte Stiles und Installationen – vom Zoom X live bis zur LeBron-Skulptur von Battleknit – die sich regelmäßig drehen. Im digital ausgestatteten „Center Court“ präsentiert Nike Speaker Sessions, Workshops und digital geführte Trial-Events.

Das Nike Expert Studio im obersten Stockwerk bietet NikePlus-Mitgliedern einen exklusiven Zugang zu Ausrüstung, Styles und und personalisierten Produkten in privaten Sitzungen mit den am besten ausgebildeten Athleten von Nike Shanghai.

Bei Nike by You können NikePlus-Mitglieder Einzeltermine mit einem Designer führen, um ausgewählte Schuhe individuell zu gestalten – mit Dip-Dye, Stickerei und mehr – und mit frisch gestalteten Schuhen wegzugehen.