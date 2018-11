Mit dem Gewinn der beiden Lose bleibt auch von dem von der WirtschaftsWoche prognostizierten Einstieg von Google in die deutsche Außenwerbung nichtmehr viel übrig. Wie mehrfach berichtet (Links unten), hatte das Blatt Anfang August und gegen Ende September spekuliert, Google hätte sich um eine BVG-Konzession beworben und hätte dabei gute Chancen.

In Berlin bleiben also die bisherigen Partner auch die neuen: Wall vermarktet Werbeflächen an Street Furniture an Haltestellen derBVG. Das Los 1 umfasst das Recht zur exklusiven Vermarktung von 6.200 Werbevitrinen im Format 4/1 an rund 4.600 Fahrgastunterständen in der deutschen Hauptstadt. Auch für das Los 2 des Verfahrens, das die Reinigungsleistungen an diesen Fahrgastunterständen umfasste, erhielt Wall den Zuschlag. Die beiden neuen Verträge haben eine Laufzeit von sechs Jahren, vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2024, mit einer Verlängerungsoption für die BVG um maximal weitere drei Jahre.

Die Berliner Verkehrsbetriebe und die JCDecaux-TochterWall setzen damit ihre inzwischen 34 Jahre andauernde und erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb der BVG, ineinem Statement über den neuen Vertrag: „Nach einem anspruchsvollem Wettbewerb hat sich die Firma Wall erfolgreich durchgesetzt. Die BVG freut sich auf die weitere zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Patrick Möller, Geschäftsführer Wall GmbH, kommentierte die Entscheidung so: „Der Zuschlag für unser Unternehmen bei der Ausschreibung der Berliner Verkehrsbetriebe freut uns sehr. Der Gewinn des größten Wartehallenvertrags in Deutschland gibt uns die Möglichkeit, die Modernisierung des Portfolios voranzutreiben und weiterhin für exzellente Qualität zu sorgen. Wir danken den Berliner Verkehrsbetrieben für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.“