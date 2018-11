Die börsennotierte Ströer SE & Co. KGaA entwickelt sich auch im dritten Quartal 2018 signifikant positiv und setzt den erfolgreichen und profitablen Wachstumskurs der vergangenen Geschäftsjahre weiter fort. Der Umsatz der ersten drei Quartale steigerte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28 % von 870 Millionen Euro auf 1,113 Milliarden Euro bei einem gleichzeitig starken, organischen Wachstum in Höhe von 8,1 %.

Das bereinigte Ergebnis entwickelte sich deutlich positiv und stieg um 18 % von 101 Millionen Euro auf 119 Millionen Euro (dies entspricht einer Steigerung um 18 % von 110 Millionen Euro auf 130 Millionen Euro ohne die Berücksichtigung der Effekte von IFRS 11 und IFRS 16).

Ströer hat sich im dritten Quartal weiter konsequent auf den deutschen Markt und das eigene, profitable Kerngeschäft fokussiert und im Zuge dessen auch erfolgreich sein türkisches Außenwerbegeschäft veräußert.

Diese Entkonsolidierung im Rahmen der geplanten Portfoliooptimierungen stärkt die Profitabilität nachhaltig, wirkt sich wertsteigernd auf das Unternehmen aus und schärft weiter das Finanzprofil.

„Wir behalten unseren profitablen und nachhaltigen Wachstumskurs bei und fokussieren uns klar auf das deutsche Kerngeschäft. Alle Segmente haben sich positiv entwickelt und harmonieren sehr gut miteinander. Unser OOH-Segment ist eingebettet in einen systematischen, übergreifenden Vertrieb ergänzt um Content- und Direct Media“, so Udo Müller, Gründer und Co-CEO von Ströer, in einem Statement. „Wir bestätigen unsere Guidance 2018 von rund 375 Millionen Euro Operational EBITDA vor IFRS Effekten bei einem Gesamtkonzernumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro.“

Content Media

In den ersten neun Monaten 2018 stiegen die Umsatzerlöse im Segment Content Media inklusive des Herzstücks DooH (Public Video) deutlich um 10,2 % von 358 Millionen Euro auf 394 Millionen Euro an. Das organische Segmentwachstum im dritten Quartal 2018 beträgt 17,8 %. Dabei konnten alle Produktgruppen deutlich zu dieser positiven Entwicklung beitragen. Insgesamt konnte das Segment in den ersten drei Quartalen 2018 an die sehr guten Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen und steigerte das Operational EBITDA auf 122 Millionen Euro (Vj.: 115 Millionen Euro (nach Anpassung IFRS 16)). Die Operational EBITDA-Marge in Höhe von 30,9 % lag auf Vorjahresniveau.

Direct Media

Der Segmentumsatz von Direct Media in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 stieg von 117 Millionen Euro auf 271 Millionen Euro. Das Segment wuchs im dritten Quartal 2018 organisch um 5 % und lag damit auf dem Niveau des Vorquartals. Das Segment erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen ein Operational EBITDA in Höhe von 43 Millionen Euro (Vj.: 12 Millionen Euro (nach Anpassung IFRS 16)) und eine Operational EBITDA-Marge von 15,9 % (Vj.: 10 % (nach Anpassung IFRS 16)).

OOH Media

Die Umsatzerlöse des Segments OOH Media steigerten sich trotz insgesamt herausfordernder Marktumfelder in den ersten neun Monaten 2018 um 12 % von 413 Millionen Euro auf 461 Millionen Euro (nach Anpassung IFRS 11)). Das organische Segmentwachstum in Q3 beträgt 3,7 %. Das Segment erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2018 ein Operational EBITDA in Höhe von 213 Millionen Euro (Vj.: 206 Millionen Euro (nach Anpassung IFRS 11 und 16)) und eine Operational EBITDA-Marge von 46,1 % (Vj.: 49,9 %(nach Anpassung IFRS 11 und IFRS 16)).