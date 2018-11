DooH Twitter bringt mit Live Kampagne Interaktion an Piccadilly Circus

Mit gigantischen Hashtags, spektakulären Visuals und Kreativfilmen bewirbt die Eröffnungskampagne den mit Spannung erwarteten Rückkehr der erfolgreichen politischen TV-Serie House of Cards. Die sechste und letzte Staffel mit Robin Wright in der Hauptrolle ist ab dem 2. November auf Netflix zu sehen.

Die Kampagne wurde von Twitter in Zusammenarbeit mit Ocean Outdoor erstellt und geplant Der DooH-Anbieter Ocean betreibt Piccadilly Lights im Auftrag des Immobilienbesitzers Landsec im Herzen der britischen Hauptstadt.

Viv Bowdler, Senior Marketing Manager bei Twitter UK, sagte: „Twitter ist wirklich das, was passiert, und in den nächsten Monaten werden wir die größten kulturellen Momente präsentieren, die Twitter in Echtzeit zum Leuchten bringen. Piccadilly Lights ist eine wirklich ikonische Location und wir haben hart daran gearbeitet, eine Kampagne zu entwickeln, die ihr gerecht wird.“

Chris Standish, Direktor für Markenpartnerschaften bei Ocean, sagte: „Als eines der meistfotografierten Londoner Wahrzeichen generiert Piccadilly Lights jede Woche Millionen von Shares und benutzergenerierten Inhalten in sozialen Netzwerken. Twitter ist der erste Online-Nachrichten- und Content-Kanal, der die Leistungsfähigkeit der weltbesten digitalen Out-of-Home-Werbefläche nutzt, um das, wovon alle sprechen, in großem Stil zu verstärken.“

Die live DOOH-Kampagne von Twitter wird zu ausgewählten Events in den kommenden Monaten bis ins neue Jahr fortgeführt.