Eine laufende Installation von Ströer in der Nähe des invidis Office gibt zurzeit Einblicke in die außergewöhnlichen Anforderungen von Digital Signage am Gleis. Eine neue „cross-track“ Projektion wird in diesen Tagen an der Station Max-Weber Platz in München installiert.

Mit massiven Trägern ist die doppel-bespielte Projektionswand von der Decke abgehangen. Die mögliche Windlast von einfahrenden U-Bahn Zügen erfordert eine aufwändige Befestigung an der Betondecke. Eine aufgeständerte Installation war vermutlich wegen der beiden stromführenden Schienen in direkter Umgebung nicht möglich.