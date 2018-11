FIDS Storytelling am Airport - Emotion ergänzt Information

Konzeptionell folgten die Displayanzeigen an den Abfluggates einem konventionellen Muster: eine hohe Stele mit Gatenummer signalisiert die Location, ein Screen zeigt Airline, Flugnummer und Destination. Natürlich mehrsprachig – so wie es in Hongkong üblich und Vorschrift ist.

Doch die dritte FIDS Generation – die sich zurzeit im Roll-out befindet – bringt mehr als nur mehr Anzeigenfläche und weniger Bezel. Denn von nun an setzt der Flughafenbetreiber auf der Vorderseite auf zwei großformatige Displays im Portraitmodus. Auf der Rückseite muss ein hochkant Display reichen.

Die neue Displayanordnung ermöglicht nun nicht nur die großflächige Anzeige der Abflugdaten sondern auch ein zusätzliche Fläche für Emotion. Im Probebetrieb werden zurzeit noch Fotos von Hongkong und beruhigende Naturfotos gezeigt. Zukünftig erwarten den Passagier Destinationsfotos und Zusatzinfos.

Die Wirkung der gedrehten Screens ist frappierend