Digital Signage Last Minute Technik-Geschenktipps für Weihnachten

Der Hologramm Tisch – eine Alternative für VR-Anwendungen im öffentlichen Raum ist der Hologramm Tisch der australischen Euclideon Holographics. Falls die Hologramm-Wirkung in der Realität auch nur ähnlich so gut ist wie im Video, würden wir dafür fast unser Sparbuch plündern. Die Holo-Experten von der australischen Goldküste sind Freak im besten Sinne. Der Holo Table wird zur Acrade Games Plattform ausgebaut und in Spielsalons weltweit ausgerollt. Sowohl die Gaming-Engine als auch die Spiele wurden inhouse entwickelt. Wer Weihnachten keinen eigenen Holo-Table sein Eigen nennen kann, sollte den ausführlichen Artikel lesen.

Für mehr irdische Wohnzimmer Accessories sei das folgende Video empfohlen. Zum Beispiel ein Touchtable für das Wohnzimmer mit eingebautem Kühlschrank. Alternativ der Kinetic-Table Sysphus für Kunst im Coffee Table. Nicht alles im folgenden Video ist neu und Weihnachtskompatibel, aber Spaß macht es allemal.

Ein wenig mehr Standard sind die OLED-Screens von LG. Auch wer bei LGs Wettbewerber arbeitet kann sich in der Regel der Sexiness der hauchdünnen, per Magnet an der Wand heftenden Screens entziehen. Und im Heimbetrieb sollte es weniger Probleme mit 24/7 Burn-in Effekte geben.

Und wer seinen Jahresbonus noch „sinnvoll“ anlegen möchte, sei der teuerste TV der Welt ans Herz gelegt.