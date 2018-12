Seit November bietet JCDecaux nun auch in Singapur raumhohe Pillar-Signage Werbeflächen zur Vermarktung an. Die Digital Duty-Free-Totem getauften zweiseitigen LED-Flächen werden am Changi Airport zuerst in der Duty-Free-Zone im Terminal 2 aufgebaut.

Die Totems flankieren den Eingang zum Duty-Free-Bereich und ermöglichen es Werbetreibenden die Aufmerksamkeit der abreisenden Reisenden auf ihr Werbebotschaften zu lenken. Die 2.5mm LED-Säulen sind fast 3 m hoch und über 4 m breit.