Die Motive feiern die Nutzer, manchmal leicht verspottend, und zeigen die kollektiven Hörgewohnheiten der Konsumenten.

Die Marke nennt die Kampagne „Wrapped“, und die 2018er-Version wurde vergangene Woche in Nordamerika veröffentlicht. Die diesjährige Kampagne fokussiert stark auf Playlists und Podcasts.

Wir in Europa müssen leider auf die datenbasierten Motive verzichten, erhalten aber in dieser Woche die persönlichen, nationalen und paneuropäischen Toplisten. Was die Welt 2018 auf Spotify gestreamt hat, veröffentlichte Spotify heute.