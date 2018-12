DooH Viel Digitales in der Metro Amsterdam

Die Metro Station Weesperplein ziert nun das erste „Triple Digital“ – eine Kombination von drei 86“ Screens. Die Screens können sowohl einzeln als ePoster als auch gesamt gebucht werden. Die neuen Installationen sind nur Teil der Gesamtdigitalisierung des gesamten Amsterdamer U-Bahn-Netzes. Insgesamt 280 digitale Screens werden an allen 38 Stationen der Ost- und Ringlinie sowie der neuen Nord-Süd-Linie installiert. Das gesamte Netzwerk erreicht eine Medienreichweite von über vier Millionen Reisenden pro Woche. Alle Displays (75“,86“ und 98“) bieten volle UHD-Auflösung.

Natürlich ist das neue DooH-Netz von Anfang an voll programmatisch buchbar. Alles andere wäre auch eine Überraschung, denn kein anderer als der DooH-Programmatic-Pionier Radjen van Wilsem (MyAdbooker) führt CS Digital Media seit vielen Jahren. Teilnehmer der DSS Europe Events kennen Radjen von vielen leidenschaftlichen Präsentationen zum Thema Programmatic. Das Metro-Amsterdam DooH-Netzwerk ist damit weltweit das erste Digital-out-of-Home-Netzwerk, das von Beginn an voll auf Programmatisch konzeptioniert wurde. Nicht nur können Cross-Kanal-Kampagnen (DooH, Online, Mobile) programmtisch gebucht und ausgespielt werden, sondern das DooH-Netz wurde auch um typische Online-Funktionen erweitert. So sind Live-Events und Interaktionen über alle drei Kanäle nativ ausspielbar.

Besucher der ISE werden 2019 zum ersten Mal die neue Metro-Linie und Metro-Station direkt vor dem RAI Messegelände nutzen können. Mehr als 1,3 Milliarden wurden in den vergangenen 15 Jahren investiert um im schwierigen Untergrund von Amsterdam die Nord-Südlinien fertigzustellen.