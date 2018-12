Die ISE 2019 findet vom 5. bis zum 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Hersteller Peerless-AV ist auf der ISE am Stand 12-H90 zu finden.

Das bislang in den Größen 43″, 49″ und 55″ erhältliche Xtreme High Bright Display erhält Zuwachs und ist nun auch in der Größe 65″ verfügbar und wird erstmals auf der ISE 2019 vorgestellt. Das Display verfügt über einen Betriebstemperaturbereich (-35° Celsius bis 60° Celsius), ein hohes TNI-Panel, schlagfestes Sicherheitsglas nach IK10, optische Verklebung und 2.500 Helligkeitsstufen. Nach Firmenangaben kann der Screen die höchste Umweltbewertung in seiner Klasse vorweisen. Die Display-Serie wird auf dem ISE-Messestand in verschiedenen Wasserumgebungsszenarien präsentiert, um die Widerstandsfähigkeit und Allwettertauglichkeit zu demonstrieren.

Neben der High-Bright-Display-Linie stellt Peerless-AV auf der ISE 2019 seine neue Outdoor-Smart-City-Kiosk-Linie vor. Der Smart-City-Kiosk ist eine Digital Signage-Lösung. Entwickelt für den unbeaufsichtigten 24/7-Betrieb kann sie Windstärken bis zu 225 km/h standhalten. Auf der ISE 2019 präsentiert Peerless-AV die gesamte Smart-City-Kiosk-Linie, bestehend aus vier Modellen: 49″ oder 55″ mit mitgelieferten Xtreme High Bright Outdoor Display (KOP2549-XHB-EUK, KOP2555-XHB-EUK) oder nur als Kioskgehäuse, das für 46″ oder 55″ große Samsung OHF-Displays (KOP2546-OHF-EUK, KOP2555-OHF-EUK) gedacht ist.

Darüber hinaus stellt Peerless-AV mehrere neue LED-Konzepte sowie brandneue Design-Upgrades seiner Indoor Informations- und Wegweiser-Kioske vor. Dazu gehören der neue voll integrierte interaktive KIPICT2555 (Powered by BrightSign) und das KIPC25XXX Universal-Indoor-Floor-Standing-Portrait-Kiosk mit fahrbarem Boden.